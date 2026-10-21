به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در شهرستان گرمه، ۱۹۲ نفر پذیرش و معاینه شدند که از این تعداد، برای ۱۶۹ نفر عینک تجویز و ۲۳ نفر نیز از سالم تشخیص داده شد.

همچنین در شهرستان جاجرم، ۱۳۶ مورد ویزیت و معاینه بینایی انجام شد و در راستای کمک به بهبود بینایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد نیازمند، ۱۱۲ عینک به واجدان شرایط اهدا شد.

در ادامه فعالیت‌های اردوی جهادی بینایی‌سنجی گروه «کیمیاگران» در خراسان شمالی، اعضای این گروه با حضور در شهرستان اسفراین، خدمات تخصصی بینایی‌سنجی و معاینه چشم را به ۳۶۳ نفر از افراد نیازمند این شهرستان ارائه کردند.

در اسفراین برای ۳۰۷ نفر تجویز عینک صورت گرفت و ۱۱ نفر نیز برای انجام جراحی آب‌مروارید به مراکز درمانی دولتی معرفی شدند که هزینه عمل جراحی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در مراکز دولتی بصورت رایگان می‌باشد.

اردوی جهادی گروه «کیمیاگران» در خراسان شمالی با همکاری قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی، پایگاه مقاومت بسیج ولایت و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در حال اجراست و ارائه خدمات بینایی‌سنجی، تجویز عینک و شناسایی بیماران نیازمند به درمان‌های تخصصی از محور‌های این برنامه است.