هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با سومین برد پیاپی جزیره قشم و شکست دیگر برای پالایش نفت بندرعباس همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این هفته از رقابت ها، عصر امروز (۲۸ مهر) تیم جزیره قشم با تک گل مبین رنجبری فوتبالیست هرمزگانی، یک بر صفر تیم مس کرمان را شکست داد تا با ۱۲ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گیرد.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس با چهار گل مقابل آریو اسلامشهر نتیجه را واگذار کرد تا با کسب ۶ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گیرد.

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