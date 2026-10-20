معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون 75 هزار دانشجوی پزشکی در کشور در حال تحصیل هستند، گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، قطعا دو و سه دهم پزشک به ازای هزار نفر جمعیت خواهیم داشت.

تا پایان برنامه هفتم، دو و سه دهم پزشک به ازای هزار نفر جمعیت خواهیم داشت

تا پایان برنامه هفتم، دو و سه دهم پزشک به ازای هزار نفر جمعیت خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آقای امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره «افزایش ظرفیت پزشکی و آینده نظام سلامت» بحث و تبادل نظر کردند و به پرسش‌ها در این باره پاسخ دادند.

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نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه تامین و توسعه فضای آموزشی از ۵۴۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۸ برابری به ۴ هزار و ۸۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است

امیرحسین بانکی پور افزود: همچنین بودجه ساخت و تجهیز خوابگاه از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۲ برابری به ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

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