

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سه شنبه ۲8 مهر به این شرح است:



همین ابتدا تبریک می‌گوییم روز پرمدال کاروان جانفدای ایران قوی در مسابقات پاراآسیایی را که پسران و دختران ورزشکارمان با کسب ۳۰ نشان طلا، نقره و برنز پرچم مقدس ایران را بار‌ها و بار‌ها پیش چشم جهانیان بالا بردند. ایرانی که به قول فیلسوف و نویسنده آمریکایی با یک بازی شطرنج آن را توصیف کرده، جیسون جرجانی گفته ایران مهم‌ترین عضو شطرنج جهانی و محل تلاقی شمال و جنوب و غرب و شرق عالم است جرجانی که از تئوریسین‌های جنبش طرفدار ترامپ است گفته ایران سرشار از منابع عظیم انرژی است و هر کس این سرزمین را تصاحب کند قدرت برتر جهان است، برای همین است که جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که شاید چهره ملایم‌تر هیئت حاکمه آمریکا تصور می‌شد ناخواسته روی ستیزه جویانه اش را نشان داده و ترامپ را به جنگ تشویق کرده، ونس گفته ترامپ اگر از جنگ کوتاه بیاید ایرانی‌ها کنترل نفت جهان را دست می‌گیرند نفتی که قبل از جنگ دست کم ۲۰ درصد آن از تنگه هرمز می‌گذشت و حالا که نمی‌گذرد قیمت آن از ۱۱۰ دلار گذشته تا نه تنها ترامپ و نتانیاهو که کل جهان باید تقاص حماقت این دو نفر را پس بدهند. بنی سندرز راست می‌گوید که در آستانه انتخابات این دو فقط دارند به هم کمک می‌کنند تا غرق نشوند و ترامپ شده عصاکش نتانیاهو، بازنده‌ای که زیر بغل یک بازنده دیگر را گرفته، فقط سیاستمداری مثل سندرز نیست که این حرف را می‌زند اندیشمندان مشهوری مثل جان مرشایمر، جفری ساکس و جان پرکینز هم می‌گویند نتیجه حماقت ترامپ یک شکست راهبردی تمام عیار بوده، چون واقعیت میدان نشان می‌دهد آمریکا هیچ وقت نمی‌تواند ایران را شکست بدهد، اما آثار شکست راهبردی آمریکا روی سفره و زندگی خانوار‌های آمریکایی خودش را نشان می‌دهد، این را نیویورک تایمز نوشته که یک ششم خانوار‌های آمریکایی حتی پول ندارند قبض آب و برق شان را پرداخت کنند. به روایت این نشریه آمریکایی افزایش هزینه‌های انرژِی که عمدتا ناشی از جنگ علیه ایران بوده قیمت‌ها را در همه جا افزایش داده، ترامپ برای همین است که مجبور شده برای کنترل بازار نفت و قیمت‌ها مدام از ذخایر راهبردی آمریکا آزاد کند ولی عوض آن میزان ذخایر نفت شان به کف ۴۰ سال گذشته رسیده تا جایی که مدیران بزرگ نفتی دنیا هشدار دادند اگر این وضع ادامه پیدا کند باید منتظر نفت ۲۰۰ دلاری هم باشند. شاید برای همین است که ترامپ دوباره زده کانال خیالبافی و می‌گوید ما همین فردا پیروز می‌شویم اصلا همین الان هم از جنگ کنار بکشیم ما بردیم بله لابد از نظر ایشان خالی شدن جیب مردم آمریکا اسمش پیروزی است. روبیو وزیر امور خارجه ترامپ هم که سعی می‌کند کمتر درباره مسائل داخلی شان صحبت کند ناچار شده به آثار این وضع و رویگردانی هر چه بیشتر مردم از دولت ترامپ اذعان کند. روبیو گفته نارضایتی مردم را درک می‌کنم، اما ما در تنگه هرمز عملا در وضع دفاعی هستیم، بله، تنگه هرمز پاسدارانی دارد که شب و روز هر نوع جنبنده‌ای را زیر نظر دارند و لازم باشد در آب یا روی هوا را می‌زنند، مثل شکار پنجاه و چهارمین پهپاد‌ام کیو ناین ارتش تروریستی آمریکا در آسمان تنگه هرمز یا زدن کشتی‌ها و نفتکش‌های متخلف. حساب و کتاب این زدن‌ها دست نظامیان قهرمان ما است و حساب و کتاب رفت و آمد‌های سیاسی دست دیپلمات‌ها، حالا امروز فرمانده پاکستانی بعنوان میانجی چه با خودش به تهران آورده؟ طبعا دیپلمات‌ها بهتر می‌توانند درباره آن حرف بزنند به قول بقایی سخنگو اگر صلح خواهد عدو، سرمپیچ وگر جنگ جوید عنان برمپیچ که دوران بزن در رو تمام شده و یا به زبان سخنگوی سپاه پاسداران اگر جسارت کنند دنیا خواهد دید چه خواهد شد. این قدرت و عزت همه به پشتوانه مردم پای کار و مومن ایران است امشب دویست و سی و چهارمین شب است که این ملت بدون خستگی، ایستاده است. درود بر مردم بزرگ ایران.