به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیزدهمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد یادواره جانباز شهید برات محمد زهرایی روز پنج شنبه سی مهر ماه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور تیم هایی از ۱۰ استان کشور در سالن شهید پوررضا شیروان برگزار می‌شود.

مرحوم علی اصغر زهرایی، عضو هیات کشتی شیروان و ۲ فرزندش احمد و حسین از کشتی گیران مطرح خراسان و کشور بودند که بهمن سال ۸۴، هنگام بازگشت از مسابقات انتخابی تیم ملی بر اثر سانحه رانندگی جان باختند.