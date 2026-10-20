ساکنان و گردشگران کیش در دویست و سی و چهارمین شب از حماسه خیابان با حضور در میدان ساحل پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی با اشاره به قهرمانی تیم ملی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی در امریکا، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های ورزشی جهانی را مایه افتخار، اقتدار و سربلندی مردم ایران اسلامی دانستند و بر حمایت دولت از ورزشکاران افتخار آفرین ایران اسلامی تاکید کردند.