جلسه هماهنگی سیزده آبان در کهگیلویه و بویراحمد
جلسه هماهنگی سیزده آبان با محور گرامیداشت دهه فاطمیه و مبارزه با استکبار جهانی در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در جلسه هماهنگی بزرگداشت سیزده آبان بر برگزاری باشکوه راهپیمایی این روز در سراسر استان و اجرای برنامههای متنوع با محوریت دهه فاطمیه تأکید کرد.
حجت الاسلام خاضع با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده مردم، خواستار اجرای برنامههای فرهنگی و تبیینی از هشتم تا سیزده آبان در همه شهرستانها شد و برگزاری اجلاسیه شهدای دانشآموز کهگیلویه در دوازده آبان را از برنامههای این ایام عنوان کرد.
آیتالله حسینی، نماینده ولیفقیه در استان نیز سیزده آبان را نمادی از مبارزه با استکبار و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا دانست و بر ضرورت تبیین جنایات آمریکا و انتقال این مفاهیم به نسل جوان تأکید کرد.
وی همچنین خواستار اجرای برنامههای متنوع، جوانپسند و اثرگذار شد تا آیینهای سیزده آبان امسال با توجه به تقارن با دهه فاطمیه، در فضایی متناسب با این ایام و با حضور گسترده مردم برگزار شود.