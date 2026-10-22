به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در جلسه هماهنگی بزرگداشت سیزده آبان بر برگزاری باشکوه راهپیمایی این روز در سراسر استان و اجرای برنامه‌های متنوع با محوریت دهه فاطمیه تأکید کرد.

حجت الاسلام خاضع با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده مردم، خواستار اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی از هشتم تا سیزده آبان در همه شهرستان‌ها شد و برگزاری اجلاسیه شهدای دانش‌آموز کهگیلویه در دوازده آبان را از برنامه‌های این ایام عنوان کرد.

آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان نیز سیزده آبان را نمادی از مبارزه با استکبار و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا دانست و بر ضرورت تبیین جنایات آمریکا و انتقال این مفاهیم به نسل جوان تأکید کرد.