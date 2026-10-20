مراسم گلریزان برای کمک به درمان محمدیاسین رئیسی، ووشوکار نوجوان کیش با حضور جمعی از ورزشکاران و خیران در کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم گلریزان برای کمک به محمدیاسین رئیسی، ووشوکار ۱۷ ساله کیش که حدود ۴۵ روز قبل در هنگام تمرین از ناحیه کمر دچار ضایعه نخاعی جدی شد، با حضور جمعی از ورزشکاران و خیران در کیش برگزار شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، با اشاره به پیگیری وضعیت درمانی این ورزشکار گفت: با دستور رئیس سازمان منطقه آزاد کیش، حمایت از محمدیاسین رئیسی از زمان وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفت و حمایت‌ها ادامه دارد.

علی عدلی، افزود: با وجود بهبود نسبی وضعیت این ورزشکار، روند درمان و بازگشت او به زندگی عادی زمان‌بر است و به حمایت بیشتری نیاز دارد.

علیرضا نوری، یکی از خیران کیش نیز با دعوت از مردم و خیران برای مشارکت در تأمین هزینه‌های درمانی محمدیاسین رئیسی، بر نقش همدلی و مشارکت مردم در حمایت از خانواده‌های نیازمند در کیش تأکید کرد.