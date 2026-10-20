تیم فوتبال جزیره قشم با گل دقیقه ۸۱ محسن رنجبری، مس کرمان را در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشور با نتیجه یک بر صفر شکست داد و با ۱۲ امتیاز به رتبه چهارم جدول رده‌بندی صعود کرد.

پیروزی دیرهنگام جزیره قشم مقابل مس کرمان؛ صعود به رتبه چهارم لیگ یک

پیروزی دیرهنگام جزیره قشم مقابل مس کرمان؛ صعود به رتبه چهارم لیگ یک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این دیدار در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد و دو تیم در بخش عمده مسابقه رقابتی نزدیک داشتند، اما گل رنجبری در دقایق پایانی، نتیجه بازی را به سود نماینده جزیره قشم تغییر داد.

شاگردان مجتبی جباری با کسب سه امتیاز این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به ۱۲ رساندند و با صعود به رده چهارم، جایگاه خود را در جمع مدعیان بالای جدول تقویت کردند.

در سوی مقابل، مس کرمان با هدایت فرزاد حسین‌خانی نتوانست امتیازی از این مسابقه کسب کند و با سه امتیاز همچنان در رتبه پانزدهم جدول باقی ماند.