استاندار البرز از عرضه گوشت با قیمت پایین‌تر از بسیاری از مناطق کشور خبر داد و با اشاره به بهبود جایگاه استان در شاخص تورم، از تدوین برنامه جدید تنظیم بازار برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های معیشتی خانوارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست تنظیم بازار استان، تأمین مستمر کالاهای اساسی و مدیریت قیمت‌ها را از اولویت‌های اقتصادی استان برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و توزیعی برای تسهیل دسترسی مردم به مایحتاج ضروری تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نزدیک به سه سال گذشته برای مدیریت بازار اظهار کرد: گوشت در شبکه توزیع البرز با قیمتی مناسب‌تر از بسیاری از نقاط کشور عرضه می‌شود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در تأمین و توزیع کالا می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به اقلام ضروری کمک کند.

استاندار البرز همچنین با اشاره به قرار گرفتن استان در رتبه بیست‌وششم کشور از نظر شاخص تورم گفت: روند مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای ادامه یابد که آثار آن در هزینه‌های خانوار و قدرت خرید مردم نمایان شود.

عبداللهی افزود: در نشست تنظیم بازار، پیشنهادهای مختلفی برای تثبیت قیمت‌ها، بهبود روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و کنترل تورم بررسی شده است و برنامه نهایی پس از جمع‌بندی کارشناسی، در جلسه آینده تعیین تکلیف خواهد شد و بلافاصله به مرحله اجرا می‌رسد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، حفظ ثبات بازار، تأمین به‌موقع مایحتاج ضروری و کاهش فشار هزینه‌های معیشتی بر مردم است.