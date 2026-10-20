مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از تقویت گروه‌های سازش محله‌ای با هدف حل‌وفصل اختلافات در مراحل اولیه و جلوگیری از تبدیل تنش‌های روزمره به نزاع و پرونده‌های قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدجواد کاظمینی در همایش آموزشی گروه‌های سازش محله‌ای گفت: بخشی از اختلافات اجتماعی با گفت‌وگو و میانجی‌گری قابل حل است و می‌توان پیش از تشدید تنش‌ها، زمینه توافق میان طرفین را فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش مدیران محلات در شناسایی مسائل و اختلافات محلی افزود: آشنایی نزدیک این مدیران با شهروندان و شرایط هر محله، امکان شناسایی زودهنگام اختلافات و برقراری ارتباط میان طرفین را فراهم می‌کند. گروه‌های سازش می‌توانند از این ظرفیت برای کمک به حل مسالمت‌آمیز اختلافات استفاده کنند.

کاظمینی، توسعه این گروه‌ها را بخشی از رویکرد محله‌محور قرارگاه اجتماعی استان دانست و اظهار کرد: هدف، فراهم کردن سازوکاری مشخص برای استفاده از ظرفیت مردم در حل اختلافات قابل سازش و جلوگیری از گسترش تنش‌هایی است که در صورت بی‌توجهی ممکن است به درگیری‌های جدی‌تر منجر شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به برگزاری این همایش آموزشی بیان کرد: توانمندسازی مدیران محلات و آشنایی آنان با شیوه‌های صلح و سازش، از محورهای این برنامه است تا بتوانند در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق طرفین، برای دستیابی به توافق‌های مسالمت‌آمیز کمک کنند.

وی همچنین شبکه مدیریت محله‌محور قرارگاه اجتماعی استان را ظرفیتی برای شناسایی مسائل محلات و سازمان‌دهی مشارکت‌های مردمی دانست و افزود: هماهنگی میان این شبکه، دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های محلی را در حل اختلافات فراهم کند.

کاظمینی تأکید کرد: رسیدگی به اختلافات قابل سازش در سطح محلات، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و رضایت طرفین، می‌تواند از تشدید تنش‌ها و ارجاع برخی پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری کند. به گفته وی، استمرار فعالیت گروه‌های سازش به مشارکت مردم، آموزش مدیران محلات و پشتیبانی دستگاه‌های مسئول وابسته است.