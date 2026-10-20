به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، وجیهه محمدی‌فلاح در نشست شورای سالمندی استان با اشاره به تحولات جمعیتی و افزایش سهم سالمندان از جمعیت کشور اظهار کرد: البرز نیز با روند شتابان سالمندی مواجه است و برای پاسخ‌گویی به نیازهای این گروه در سال‌های آینده، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تغییرات جمعیتی، از جمله کاهش نرخ رشد تولدها و مهاجرت، بر ترکیب سنی جمعیت استان تأثیر گذاشته است، افزود: پیشی گرفتن سرعت رشد جمعیت سالمند از رشد جمعیت استان، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های متناسب با نیازهای آینده را دوچندان می‌کند.

مدیرکل بهزیستی البرز با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف سلامت سالمندان تصریح کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه نباید صرفاً به خدمات درمانی محدود شود، بلکه پیشگیری، مراقبت، حمایت اجتماعی و تأمین نیازهای رفاهی نیز باید جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند.

محمدی‌فلاح، توسعه شهر دوستدار سالمند و مناسب‌سازی فضاهای شهری برای سالمندان و افراد دارای معلولیت را از محورهای ضروری این برنامه‌ریزی دانست و بر لزوم تقویت زیرساخت‌های حمایتی، خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند توسعه امکانات درمانی و مراقبتی اهمیت بسیاری دارد، اما ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مستلزم توجه به مجموعه‌ای از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و رفاهی آنان است؛ موضوعی که همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری می‌سازد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز همچنین انزوای اجتماعی و کاهش حضور سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی را از چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سالمندان در جامعه و تقویت ارتباطات اجتماعی آنان باید در برنامه‌های مرتبط با سالمندی مورد توجه قرار گیرد.

محمدی‌فلاح با اشاره به مسئولیت‌های سازمان بهزیستی در حوزه سلامت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر افزود: این سازمان در کنار ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، افراد درگیر سوءمصرف مواد و سایر گروه‌های نیازمند حمایت، در حوزه سالمندی نیز نقش حمایتی و آموزشی دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سهم سالمندان در جمعیت البرز، تدوین برنامه‌های عملیاتی، هماهنگی میان نهادهای مسئول و توسعه خدمات حمایتی باید با جدیت دنبال شود تا امکان پاسخ‌گویی به نیازهای این گروه و حفظ کیفیت زندگی آنان در سال‌های آینده فراهم شود.