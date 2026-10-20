مسابقات ورزشی درون‌ مدرسه‌ ای در هنرستان کاردانش و فنی‌ و حرفه‌ ای «سمیه» کدکن تربت حیدریه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن، در آیین گشایش مسابقات ورزشی درون‌ مدرسه‌ ای و بهره‌ برداری از طرح‌ های ورزشی مدارس، با تأکید بر نقش بنیادین ورزش در سلامت جسم و روان دانش‌ آموزان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ های ورزشی و برگزاری مسابقات درون‌ مدرسه‌ ای، گامی مؤثر در جهت کشف استعدادها، تقویت کار تیمی و ایجاد نشاط و پویایی در بین آینده‌ سازان منطقه است.

محمد تقی برهانی افزود: برای اجرای زمین کفپوش تایل‌کورت هنرستان کاردانش و فنی‌ و حرفه‌ ای «سمیه»، ۲ میلیارد و یکصد میلیون ریال از سوی اداره‌ کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی هزینه شده است تا فضایی ایمن و استاندارد برای تمرین و استعدادیابی دانش‌ آموزان فراهم شود.

این مراسم با حضور بخشدار، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.