به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: این خوابگاه ورزشی در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع، در دو طبقه و در مدت دو ماه ساخته خواهد شد.

مهدی ناصری با بیان این که ساخت این خوابگاه ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد، از زحمات خیر نیک اندیش؛ افتخاری؛ برای تامین هزینه ساخت خوابگاه ورزشی قدردانی کرد.

اولین خوابگاه ورزشی خیرساز در فریمان در شهرک صنعتی کاویان و در کنار اداره ورزش و جوانان ساخته می شود.