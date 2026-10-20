شهرستان تفرش استان مرکزی با برخورداری از آثار ارزشمندِ تاریخی، معماری منحصر‌به‌فرد و مفاخر علمی، جایگاهی ویژه در سپهرِ فرهنگی کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان تفرش در استان مرکزی، به عنوان یکی از کانون‌های اصیلِ تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران‌زمین، با برخورداری از آثار ارزشمندِ تاریخی، معماری منحصر‌به‌فرد و مفاخرِ برجسته‌ی علمی، جایگاهی ویژه در سپهرِ فرهنگی کشور به خود اختصاص داده است.

این شهرستان ۸۵ کیلومتریِ اراک، با دارا بودن بافتِ تاریخیِ غنی، همواره میزبان پژوهشگران و گردشگرانی است که برای بازدید از شاهکار‌های معماریِ سنتی به این دیار سفر می‌کنند. از جمله شاخص‌ترین ابنیه تاریخی تفرش می‌توان به «مسجد ششناو» با قدمتِ دیرینه و «تکیه زاغرم» اشاره کرد؛ بنایی استثنایی که به عنوان تنها تکیه‌ی سرپوشیده و تمام‌چوبیِ منطقه، با هنرِ اصیلِ نجاری و معماریِ سنتی خود، نمادی از فرهنگِ آیینی و مردمیِ این دیار به شمار می‌رود.

همچنین بقعه‌ متبرکه «امام‌زاده محمد (ع)» در این شهرستان، به عنوان یکی از قطب‌های معنوی، همواره پناهگاهِ زائران و عاشقانِ اهل‌بیت (ع) است.

علاوه بر جاذبه‌های کم‌نظیرِ گردشگری و میراثی، تفرش در طول تاریخ خاستگاه و زادگاهِ مفاخر، اندیشمندان و دانشمندانِ بزرگی بوده که نام‌شان مایه افتخارِ ایران و جهان است. «پروفسور محمود حسابی»، پدر فیزیک نوین ایران، «ابوالقاسم سحاب»، جغرافی‌دان و نقشه‌نگارِ شهیر، و «پروفسور اردشیر قوام‌زاده»، پدر پیوند مغز استخوان در کشور، از جمله چهره‌های ماندگاری هستند که ریشه در خاکِ تفرش داشته و دستاورد‌های علمی و فرهنگی آنان، مرز‌های کشور را درنوردیده است.

امروز شهرستان تفرش با تکیه بر این پیشینه‌ی درخشانِ تاریخی و علمی و به پشتوانه‌ی همتِ مسئولان و حضورِ فعالِ شهروندان در حوزه‌های مختلفِ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در مسیرِ توسعه پایدار و پاسداشتِ ارزش‌های اصیلِ ایرانی و اسلامی گام برمی‌دارد.

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