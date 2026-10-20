در نشست حکمرانی اجتماعی شهرستان‌ های کلات و درگز بر مقابله با آسیب‌ های اجتماعی از طریق مداخله به‌ موقع، پیشگیری و تقویت نشاط اجتماعی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون سیاسی - اجتماعی استانداری خراسان رضوی در نشست حکمرانی اجتماعی شهرستان‌ های کلات و درگز، با هشدار نسبت به گسترش آسیب‌ های اجتماعی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ های اجرایی، فعال‌ سازی شوراهای اجتماعی شهرستان‌ ها، آموزش مهارت‌ های زندگی و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

نبی ‌پور گفت: این نشست با دو هدف اصلی افزایش حساسیت مسئولان نسبت به آسیب‌ های اجتماعی و شناخت دقیق مسائل و حرکت به سمت اقدامات عملی و مؤثر برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ های اجرایی اقدامات متعددی در حوزه آسیب‌ های اجتماعی انجام می‌ دهند، افزود: با وجود فعالیت‌ های صورت‌گرفته، گاهی اقدامات به‌ موقع، هماهنگ و هم‌ افزا نیستند و همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌ های مقابله با آسیب‌ های اجتماعی را نشان می‌ دهد.

معاون استاندار خراسان رضوی با ابراز نگرانی از گزارش افکار خودکشی در میان کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ ساله تصریح کرد: مطرح شدن چنین مسائلی در سنین پایین، زنگ خطری جدی است و باید با بررسی دقیق ریشه‌ ها و عوامل مؤثر، برای پیشگیری از گسترش این آسیب‌ ها اقدام کرد.

نبی‌پور با تأکید بر اینکه آسیب‌ های اجتماعی تک‌ علتی نیستند، گفت: نمی‌ توان بیکاری، مسائل فرهنگی یا حضور در فضای مجازی را به‌ تنهایی عامل بروز این آسیب‌ ها دانست؛ زیرا عوامل مختلفی در شکل‌ گیری مشکلات اجتماعی نقش دارند و مقابله با آن‌ ها نیازمند راهکارهای ترکیبی و متناسب با شرایط جامعه است.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌ سازی شورای اجتماعی شهرستان‌ ها تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید با تقویت این شوراها، زمینه هماهنگی میان دستگاه‌ های مسئول، شناسایی کانون‌ های آسیب‌ پذیر و پیگیری مستمر برنامه‌ های پیشگیرانه را فراهم کنند.

مداخله فوری برای مهار آسیب‌ ها و پیشگیری از گسترش آن‌ ها

نبی‌پور با اشاره به اهمیت مداخله به‌ موقع در مدیریت آسیب‌ های اجتماعی اظهار کرد: نخستین اقدام باید کاهش دامنه آسیب‌ ها و جلوگیری از گسترش آن‌ ها باشد؛ همان‌ گونه که در اقدامات اورژانسی، اولویت با کنترل شرایط بحرانی و حفظ جان افراد است.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری نباید به زمان بروز آسیب محدود شود، افزود: باید پیش از آنکه افراد درگیر آسیب‌ های اجتماعی شوند، با آگاهی‌ بخشی، شناسایی افراد در معرض خطر و اجرای برنامه‌ های آموزشی، زمینه بروز و تشدید مشکلات را کاهش داد.

معاون استاندار خراسان رضوی، آموزش مهارت‌ های زندگی، خودمراقبتی و افزایش آگاهی دانش‌ آموزان و جوانان را از مهم‌ ترین اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: دستگاه‌ های اجرایی باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند و فرمانداران نیز با نظارت جدی، روند اجرای برنامه‌ ها و میزان اثربخشی آن‌ ها را پیگیری کنند.

نشاط اجتماعی؛ ضرورتی برای تقویت هویت و کاهش آسیب‌ ها

وی با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ ها اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد فرصت‌ های مشارکت جمعی، می‌تواند در تقویت هویت اجتماعی و کاهش زمینه‌ های بروز آسیب‌ ها نقش مؤثری داشته باشد.

نبی‌پور با اشاره به ظرفیت مراسم‌ های مذهبی و ضرورت توجه بیشتر به برنامه‌ های فرهنگی جمعی افزود: در کنار فعالیت‌ های مذهبی، باید برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و هویت‌ بخش نیز برنامه‌ ریزی جدی‌ تری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی موضوعی جدی است و باید با برنامه‌ ریزی مناسب، از ظرفیت رویدادهای فرهنگی و اجتماعی برای افزایش مشارکت مردم، تقویت هویت جمعی و ارتقای سلامت اجتماعی استفاده کرد.

معاون استاندار تأکید کرد: بررسی آمار آسیب‌ های اجتماعی نباید به عادی‌ سازی مشکلات یا ایجاد نگرانی در جامعه منجر شود؛ بلکه هدف، شناخت دقیق ریشه‌ ها، هماهنگی دستگاه‌ های مسئول و اجرای اقدامات مؤثر برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ ها است.