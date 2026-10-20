به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این روز‌ها روی تابلو‌های نگارگذر ایستگاه مترو شهید رضایی واقع در خیابان هفده شهریور، آثار نقاشیخط از هنرمندان منطقه ۱۵، مسافران و عابران را به تماشای هنری اصیل و ایرانی دعوت می‌کند.

نمایشگاه «راه عشق» که همزمان با هفته ملی خوشنویسی، به همت شهرداری ناحیه ۱ منطقه ۱۵ و معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران برگزار شده، مجموعه‌ای از فاخرترین آثار نقاشیخط با موضوع آیات قرآنی و اشعار ایرانی را مقابل نگاه مردم قرار داده است.

محمدحسن ذوالقدری شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۵، معرفی سرمایه‌های هنری به مردم را مهمترین هدف برگزاری نمایشگاه «راه عشق» دانست و گفت: چندین سال است که نهاد‌های مختلف فرهنگی و هنری، در پی ترویج هنر بین مردم هستند و در این راستا، شهرداری به عنوان متولی امور فرهنگی و اجتماعی در شهر، می‌تواند مهمترین نقش را در ترویج هنر شهری ایفا کند.

وی در خصوص انتخاب آثار هنرمندان منطقه ۱۵ برای نمایش در نگارگذر مترو شهید رضایی اظهار داشت: نمایشگاهی مانند راه عشق که هر کدام از آثارش، حاصل هنرآفرینی یکی از هنرمندان همین محدوده است، علاوه بر نمایش جلوه‌های زیبا از تلفیق خط و رنگ، یک الگو هنری برای ایجاد حس تعلق به محله در میان شهروندان و مفاخر هنری به شمار می‌آید و از سوی دیگر، رخت هویت بر تن تابلو‌های شهری و نگارگذر‌ها می‌پوشاند.

ذوالقدری با اشاره به نمایش چتر‌های مزین به نقاشیخط در کنار نمایش تابلوها، گفت: همانطور که می‌دانید هنر بهترین و موثرترین زبان برای بیان مفاهیم است؛ حالا که با این تابلو‌ها یک گفتگوی هنری بین ما و شهروندان برقرار شده، چتر‌هایی که هربار در طرح «باز باران» توسط هنرمندان و مردم طراحی می‌شوند هم به یک المان از دغدغه مندی هنر برای محیط زیست به نمایش گذاشته شده‌اند تا در نمایشگاه «راه عشق» از موضوع مهمی مانند محیط زیست دور نمانیم.

گفتنی است نمایشگاه «راه عشق» با مدیریت عظیم فلاح هنرمند خوشنویس، تا پایان آبان در نگارگذر شهید رضایی برقرار است.