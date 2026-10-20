به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، این سوپر نفتکش با بیش از دو میلیون بشکه نفت خام، تمامی سامانه های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدارهای نیروی دریایی سپاه در تلاش بود از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شود که با اصابت به مین دریایی منفجر شد.

️نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: مالکان و خدمه شناورها در خلیج فارس و دریای عمان در قبال عبور از مسیر های غیر مجاز مسئول بوده و هرگونه تحرکی که امنیت این تنگه را نادیده بگیرد با قاطعیت برخورد خواهد شد.