به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: این مجموعه برنامه‌ها که با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌ها برگزار شد، با استقبال گسترده شهروندان مواجه گردید.

کمال حیدری، با اشاره به اهمیت ارتقای سطح آگاهی شهروندان در حوزه سلامت جسم و روان، افزود: که این پویش با همکاری اداره توسعه فرهنگ سلامت و بهزیستی استان و حضور متخصصان این حوزه در حال اجراست.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر از نمایشگاه سلامت و فیزیک گفت: بیش از هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان همچنین از اعزام کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت روان به ادارات و دستگاه‌های اجرایی جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به کارکنان خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف ارتقای سلامت روان در محیط کار و تقویت مهارت‌های مراقبت فردی صورت گرفته است.

کمال حیدری گفت: علاوه بر این، در راستای آموزش نسل جوان، کارشناسان در مدارس نیز به موضوعاتی همچون سلامت دوران بلوغ و بهداشت فردی پرداختند. همچنین محور‌های مهمی نظیر آموزش درباره سرطان‌های شایع بانوان، اهمیت غربالگری، تشخیص زودهنگام و تغذیه مناسب نیز در قالب برنامه‌های تعاملی و آموزشی دنبال شده است.

هفته ملی سلامت بانوان ۲۴ تا ۳۰ مهرماه، با شعار سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا است.