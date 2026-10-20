توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی میان استان‌های البرز و مرکزی، با هدف تولید محصولات زیست‌فناوری ، فرآورده‌های تشخیصی و بومی‌سازی فناوری‌های نوین حوزه سلامت، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، بهنام یوسفی، تولیدکننده محصولات زیست‌فناوری، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» از همکاری متخصصان دو استان در زمینه تولید محصولات زیست‌فناوری، تبادل دانش و توسعه فناوری‌های نوین تشخیصی خبر داد.

یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه زیست‌فناوری اظهار کرد: همکاری میان متخصصان استان‌های البرز و مرکزی و بهره‌گیری از دانش و تجربه مشترک، زمینه تولید محصولات جدید و توسعه فعالیت‌های فناورانه در حوزه سلامت را فراهم کرده است.

وی افزود: در ادامه این همکاری‌ها و با حمایت پارک علم و فناوری استان مرکزی، سایت دوم تولید این مجموعه در این استان راه‌اندازی شده است و تعاملات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و فناورانه همچنان ادامه دارد.

این تولیدکننده محصولات زیست‌فناوری با اشاره به حوزه فعالیت این مجموعه بیان کرد: تولید فرآورده‌های تشخیصی مرتبط با بیماری‌های عفونی و سرطان، از جمله محورهای اصلی فعالیت این مجموعه است و بخشی از ظرفیت تولید نیز به ساخت پنل‌های تشخیصی و توسعه روش‌های نوین تشخیص مولکولی اختصاص دارد.

یوسفی همچنین با اشاره به روند بومی‌سازی محصولات تشخیصی در کشور گفت: بیش از ۵۰ درصد فرآورده‌ها و کیت‌های تشخیصی مورد استفاده در آزمایشگاه‌های کشور بومی‌سازی شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه فناوری‌های تشخیصی، گسترش همکاری‌های تخصصی و تولید محصولات جدید زیست‌فناوری می‌تواند نقش مؤثری در تقویت توان تولید داخل، کاهش وابستگی به محصولات خارجی و تأمین نیازهای تشخیصی کشور در حوزه سلامت داشته باشد.