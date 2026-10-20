رئیس پلیس راه استان قزوین : واژگونی یک کشنده در آزادراه قزوین ـ زنجان، ترافیکی بیش از پنج کیلومتر ایجاد کرد که پس از سه ساعت برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، گفت: یک دستگاه کشنده دانگ‌فنگ در کیلومتر ۲۰ آزادراه قزوین ـ زنجان، در باند شمالی و محدوده آفتاب درخشان صحرا، واژگون شد و با چرخش ۹۰ درجه، مسیر را مسدود کرد.

به گفته او، راننده علت حادثه را توقف یک دستگاه خودروی سواری در پشت خودروی سنگین عنوان کرده است.

تقی‌خانی افزود: در پی این حادثه، ترافیکی بیش از پنج کیلومتر در آزادراه شکل گرفت و نیرو‌های امدادی و پلیس راه برای بازگشایی مسیر و روان‌سازی تردد در محل حاضر شدند. این ترافیک پس از حدود سه ساعت برطرف شد و در حال حاضر تردد در محور روان است.