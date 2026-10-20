حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه و دانشگاه، در مراسم چهل‌ونهمین سالگرد بزرگداشت شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی، با تأکید بر جایگاه علمی، اخلاقی و معرفتی ایشان، شهید مصطفی خمینی را شخصیتی برخوردار از جلوه‌های گوناگون اندیشه و سیره امام خمینی (ره) دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم چهل‌ونهمین سالگرد بزرگداشت شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی، با محوریت بررسی ابعاد علمی و اندیشه تفسیری ایشان، در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم با اشاره به جایگاه علمی، اخلاقی و معرفتی شهید مصطفی خمینی گفت: اگر شخصیتی همچون ایشان در کنار امام خمینی (ره) نبود، این انقلاب نمی‌توانست به اهداف خود دست یابد.

وی با توصیف شهید مصطفی خمینی به‌عنوان «خمینی ثانی» افزود: ایشان جلوه‌های مختلف شخصیت امام خمینی (ره) را در ابعاد رفتاری، علمی، نظری، اخلاقی، معرفتی و دینی در خود داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به گستره اندیشه امام خمینی (ره) در جهان و جامعه انسانی، بر اهمیت شناخت عمیق قرآن در فرایند تفسیر تأکید کرد و گفت: تا زمانی که قرآن را به‌درستی نشناسیم، امکان تفسیر آن را نخواهیم داشت.

این مراسم با هدف بررسی ابعاد علمی و اندیشه تفسیری شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی و تبیین جایگاه ایشان در عرصه علوم دینی برگزار شد.