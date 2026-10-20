استاندار خراسان جنوبی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران موجود و پیگیری دغدغه‌های آنان، نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ترغیب سرمایه‌گذاران جدید به حضور در استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی استان با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه‌گذاران فعال و توسعه جذب سرمایه خارجی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران موجود و پیگیری دغدغه‌های آنان، نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ترغیب سرمایه‌گذاران جدید به حضور در استان دارد.

هاشمی بر فعال‌سازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد و گفت: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها در حوزه‌های معدن، کشاورزی، گردشگری و تجارت، زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

استاندار با اشاره به لزوم شناسایی فعالان اقتصادی خراسان جنوبی در تهران و خارج از کشور، تشکیل بانک اطلاعاتی این افراد و دعوت از آنان برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را اقدامی مؤثر در توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست.

هاشمی تجربه حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی در منطقه مرزی ماهیرود را نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود عنوان و بر بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی وزارت امور خارجه و تعامل با سفارتخانه‌ها برای معرفی توانمندی‌های استان تأکید کرد.

استاندار خراسان جنوبی واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران را مستلزم پیگیری روند اجرای طرح‌ها دانست و بر جلوگیری از معطل‌ماندن اراضی و تسریع در عملیاتی‌شدن طرح‌ها تأکید کرد.

هاشمی گفت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و معرفی هدفمند فرصت‌های اقتصادی از عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌های جدید، توسعه شهرستان‌ها و ایجاد اشتغال در استان است.