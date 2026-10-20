شاخص کیفیت هوای آبادان عصر امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر به عدد ۵۰۰ رسید و این شهر در وضعیت خطرناک آلودگی هوا قرار گرفت؛ هم‌زمان رامهرمز با ۲۶۲ و هویزه با ۲۲۶ در وضعیت بسیار ناسالم و اهواز با ۱۵۸ و هندیجان با ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی ثبت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنا براعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوای آبادان ساعت ۱۸ امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر به عدد ۵۰۰ رسید که نشان‌دهنده وضعیت خطرناک آلودگی هواست.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در رامهرمز ۲۶۲ و هویزه ۲۲۶ ثبت شد که بیانگر وضعیت بسیار ناسالم هواست.

همچنین شاخص کیفیت هوا در اهواز ۱۵۸ و هندیجان ۱۵۶ بود که این شهرها را در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار داد.

در همین مدت، شاخص کیفیت هوا در بهبهان ۱۴۸، خرمشهر ۱۲۹، ایذه ۱۲۶، ملاثانی ۱۱۹ و شوشتر ۱۰۸ ثبت شد که نشان‌دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) بر اساس میزان آلاینده‌ها در پنج سطح اصلی طبقه‌بندی می‌شود؛ به‌طوری‌که شاخص صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ وضعیت خطرناک آلودگی هواست.