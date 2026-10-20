به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس‌کل دادگستری استان در نشست حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی گفت: در حوزه صیانت از اراضی ملی و عمومی، نظارت واقعی و نتیجه‌محور ضرورت دارد و نظارت‌های ظاهری نمی‌تواند مانع تعرض به حقوق عمومی شود.

سپهری اضافه کرد: مدیران باید با شناخت دقیق از عملکرد کارکنان و نظارت مستمر بر مجموعه‌های زیر نظر مدیریت خود؛ از بروز انحراف و تخلف پیشگیری کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های تخلف؛ با اقدام به‌موقع و در چارچوب ضوابط قانونی، مانع از گسترش آن شوند.

وی با انتقاد از برخی ضعف‌ها در اجرای قوانین و فرآیند‌های اداری؛ به‌ویژه در برگزاری مناقصات و دفاع حقوقی از منافع دستگاه‌های اجرایی، افزود: قصور در دفاع از حقوق قانونی دستگاه‌ها می‌تواند به صدور آرای قطعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود؛ ازاین‌رو مدیران باید از دانش و توانمندی حقوقی نمایندگان خود اطمینان داشته باشند و در برابر کوتاهی‌های احتمالی پاسخگو باشند.