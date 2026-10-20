معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت تحول در حکمرانی فضای مجازی، تقویت پلتفرم‌های داخلی و افزایش سهم تولیدکنندگان محتوای متناسب با ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمدحافظ حکمی در دومین جلسه کارگروه تخصصی مناسبات و تعاملات دولت و روحانیت در عرصه اطلاع رسانی در دانشکده دین و رسانه با اشاره به اهمیت پیوند مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی، از جمله عدالت، با مدیریت عالمانه فضای مجازی و مقابله با جنگ نرم، گفت: مهاجرت کاربران از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی و حمایت از تولیدکنندگان محتوای متناسب با نیاز‌های انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با طرح این پرسش که سهم تولیدکنندگان محتوای متناسب با نیاز‌های انقلاب اسلامی در فضای مجازی کجاست، افزود: تحول در حکمرانی فضای مجازی نیازمند اقدامات علمی، اثرگذار و فاخر است و شهر قم و حوزه‌های علمیه بدون شک می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

همچنین سردار صادقان، مشاور وزیر ارتباطات نیز با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی فکری هوش مصنوعی، گفت: پشت فلسفه هوش مصنوعی، تفکری واحد وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

وی بومی‌سازی هوش مصنوعی و توجه به ابعاد امنیتی و اخلاقی این فناوری را ضروری دانست و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در تولید محتوای فاخر، گفت: با وجود تولید محتوای ارزشمند، همچنان این پرسش مطرح است که چرا صدای ما به اندازه کافی دیده و شنیده نمی‌شود و برای رفع این مسئله چه باید کرد.

رئیس دانشکده دین و رسانه هم در این جلسه بر ضرورت مخاطب‌شناسی و شناخت تحولات رسانه‌ای برای ارتقای اثربخشی اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

آقای کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، با اشاره به اهمیت شناخت نیازها، ویژگی‌ها و انتظارات مخاطبان در عرصه رسانه، بر ضرورت توجه به مخاطب‌شناسی در سیاست‌گذاری و تولید محتوای خبری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق مخاطب، نقش مهمی در انتقال مؤثر پیام دارد، گفت: رسانه‌ها برای افزایش تأثیرگذاری و برقراری ارتباط مؤثر با جامعه، باید متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات مخاطبان برنامه‌ریزی کنند و از ظرفیت رسانه‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی بهره بگیرند.

رئیس دانشکده دین و رسانه همچنین بر اهمیت توجه به تغییرات فضای رسانه‌ای و شیوه‌های ارتباطی جدید تأکید کرد و مخاطب‌شناسی را از الزامات ارتقای کیفیت تولید و انتشار محتوای خبری دانست.