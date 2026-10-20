به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه از دانش آموزان این شهرستان که در جشنواره یاریگران زندگی موفق به کسب عناوین برتر شده اند، قدردانی کرد.

جعفر گرمابی گفت: در پایان پانزدهمین جشنواره رسانه‌ ای دانش‌ آموزی «یاریگران زندگی» مدارس کشور، دو رتبه دوم و سوم این جشنواره به آقایان یاسین طالبی و امیرحسین قائمی در رشته مقاله‌ نویسی اختصاص یافت.

وی افزود: همچنین در تولیدات رسانه ای جشنواره یاریگران زندگی ۳۸ رتبه اول تا سوم و شایسته تقدیر به دانش آموزان شهرستان فیروزه در رشته های مدادرنگی، پویا نمایی، گواش، پادکست، نشریه الکترونیکی، نرم افزار چند رسانه ای، موشن گرافی، عکاسی، تصویر سازی، شعر، ایده پردازی، مقاله علمی، روایت گری و انشاء اختصاص یافت.

گرمابی ادامه داد: جشنواره نوجوان سالم (یاریگران زندگی) با هدف گسترش فرهنگ سلامت و ارتقای شاخص‌ های بهداشت جسمی و روانی در میان نوجوانان دانش آموز در قالب مسابقات ورزشی، فعالیت‌ های هنری، کارگاه‌ های آموزشی و رویدادهای فرهنگی برگزار می شود.