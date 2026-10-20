۳۹مین دوره مسابقات فوتبال جام قهرمانی تیم‌های گیلان که با شرکت ۲۰ تیم از سراسر استان برگزار شد، با قهرمانی تیم خسروی پسیخان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فینال ۳۹مین دوره مسابقات فوتبال جام قهرمانی یادواره شهید آیت اله احسان بخش و شهدای بخش تولمات در زمین ورزشی شهید کلانتری دهستان لیف شاگرد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۲۰ تیم از شهر‌های مختلف گیلان حضور داشتند که در فینال تیم زنده یاد خسروی پسیخان در ضربات پنالتی از سد تیم شهرداری صومعه‌سرا عبور کرد و قهرمان شد.