رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود، از پیگیری تامین زمین برای متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: جانمایی اراضی مورد نیاز در شهر‌های ماهنشان، زرین‌آباد و حلب انجام شده و مراحل قانونی و فنی برای طرح و تصویب این اراضی برای اجرا در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمدحسن عباسی به آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین زمین برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود ۶۵۰ متقاضی در این دو شهرستان در چارچوب این طرح مورد توجه قرار دارند و برنامه‌ریزی برای تامین زمین و فراهم‌کردن مقدمات واگذاری آن به متقاضیان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهر ماهنشان، افزود: حدود ۲.۵ هکتار زمین در قالب دو قطعه در محدوده این شهر جانمایی شده و اقدامات مربوط به تفکیک و طراحی آنها نیز انجام گرفته است و همچنین علاوه بر این اراضی، یک قطعه زمین به مساحت ۱۲ هکتار نیز برای الحاق به محدوده شهر جهت تامین نیاز‌های آتی توسعه شهری پیش‌بینی شده که مراحل نهایی تصویب آن در کمیته دفتر فنی استانداری زنجان در حال انجام است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود گفت: پس از تصویب و ابلاغ نهایی، اقدامات لازم برای طراحی و تفکیک و آماده‌سازی اراضی، سپس فراهم‌کردن مقدمات واگذاری زمین انجام خواهد شد.

عباسی با اشاره به محدودیت اراضی ملی قابل واگذاری در شهر ماهنشان و دندی، افزود: با توجه به محدودیت زمین‌های در اختیار، هماهنگی‌هایی با شورای اسلامی شهردندی و بخشدار انجام شده است تا اراضی واقع در مجاورت محدوده شهر برای بررسی و تامین زمین مورد نیاز طرح جوانی جمعیت را به اداره راه وشهرسازی معرفی کنند.

تأمین ۲.۵ هکتار زمین در زرین‌آباد و جانمایی ۹ هکتار در حلب جهت الحاق به محدوده شهر به مشاور ارائه شده است

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در شهر زرین‌آباد اشاره کرد و گفت: حدود ۲.۵ هکتار زمین از طریق تهاتر برای اجرای طرح جوانی جمعیت در این شهر تامین شده است و سند و نقشه‌های مربوط به این اراضی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارسال شده تا اقدامات لازم برای بررسی و تهیه نقشه تفکیکی و طی مراحل قانونی مربوط انجام شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود همچنین از جانمایی یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹ هکتار در شهر حلب خبر داد و افزود: این زمین با هدف الحاق به محدوده شهر و تأمین زمین مورد نیاز طرح جوانی جمعیت پیش‌بینی شده و پرونده آن در دفتر فنی استانداری زنجان در حال بررسی است.

عباسی گفت: پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ مصوبه الحاق، اقدامات لازم برای تفکیک اراضی وآماده سازی و فراهم‌کردن مقدمات واگذاری به متقاضیان انجام خواهد شد.

وی به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان ماهنشان اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز تمامی متقاضیان این طرح تامین شده و قطعات مسکونی در قالب گروه‌های ساخت باهمکاری بنیاد مسکن به آنان تحویل داده شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن در ماهنشان حدود ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نزدیک به ۴۵ درصد واحد‌های این طرح نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

عباسی، با اشاره به وضعیت واحد‌های تکمیل‌شده ادامه داد: بخشی از این واحد‌ها در مرحله تقسیط تسهیلات بانکی قرار دارند و اقدامات مربوط به تکمیل سایر واحد‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: با تامین زمین مورد نیاز متقاضیان فعلی و تحویل اراضی در قالب گروه‌های ساخت، روند اجرای پروژه‌ها و تکمیل واحد‌های مسکونی در این شهرستان ادامه دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود، با اشاره به آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر دندی، گفت: عملیات اجرایی این طرح حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ادامه اجرای آماده سازی سایت ۴۸ واحدی دندی پس از تکمیل صورتجلسه بررسی وتصویب کمیته فنی و اخذ مجوز‌های پیمان از وزارتخانه توسط شهرداری دندی اجرا خواهد شد.

عباسی گفت: برای پیشبرد عملیات آماده‌سازی، تهیه مستندات فنی و بررسی طرح دیوارحایل بخشی از معبر سایت در کمیته تخصصی و فنی در دست بررسی و تصویب می‌باشد.