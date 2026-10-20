فعالیت مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان نیشابور با ظرفیت تولید یک میلیون عدد تخم چشم‌ زده و پرورش سالانه ۳۰ تن ماهی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دامپزشکی نیشابور اظهار داشت: همزمان با آغاز فعالیت مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در این شهرستان، دکتر یاوری، مسئول واحد آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، به همراه کارشناس واحد آبزیان شبکه دامپزشکی نیشابور، از این مرکز بازدید کرد.

دکتر علی سلیمانی افزود: این مرکز با ظرفیت تولید یک میلیون عدد تخم چشم‌ زده ماهی و پرورش سالانه ۳۰ تن ماهی، پس از بررسی‌ های انجام‌ شده از نظر رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی، مورد تایید قرار گرفت.

وی راه‌ اندازی این مرکز را گامی مؤثر در راستای توسعه تولید داخلی تخم چشم‌ زده ماهی، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور، به‌ ویژه در شرایط تحریم، عنوان کرد و ادامه داد: فعالیت چنین مراکزی می‌ تواند نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز تکثیر و پرورش ماهی و تقویت ظرفیت تولید داخلی داشته باشد.

رئیس دامپزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، به‌ منظور پایش و بررسی بیماری‌ های ویروسی آبزیان، نمونه‌ برداری از ماهیان انجام شد تا نمونه‌ ها برای انجام آزمایش‌ های تخصصی به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی ارسال شوند.

وی در پایان تأکید کرد: پایش مستمر بیماری‌ های آبزیان و نظارت بهداشتی بر مراکز تکثیر و پرورش ماهی، از اقدامات مهم دامپزشکی در راستای حفظ سلامت آبزیان، پیشگیری از شیوع بیماری‌ ها و حمایت از تولید پایدار در صنعت آبزی‌ پروری کشور است.