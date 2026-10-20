به گزارش خبرگزاری صداوسیما مسعود پل مه گفت: در فاز نخست این پروژه، اسناد، تصاویر و روایت‌های تاریخی فعالان صنعت کشتیرانی گردآوری و اطلاعات مربوط به ۹۰ نفر از پیشکسوتان و تأثیرگذاران این حوزه مستندسازی شده است.

پل‌مه با اشاره به اجرای پروژه تاریخ شفاهی کشتیرانی ایران اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور، تاریخ شفاهی صنعت کشتیرانی با هدف ثبت تجربیات، دستاوردها و تحولات این صنعت در قالب مجموعه‌ای مستند گردآوری شده است.

وی افزود: این طرح هنوز به پایان نرسیده، اما در فاز نخست تلاش کرده‌ایم تاریخ معاصر کشتیرانی ایران را با استفاده از روایت پیشکسوتان، اسناد تاریخی و تصاویر موجود ثبت و مستندسازی کنیم.

ثبت روایت ۹۰ چهره تأثیرگذار صنعت کشتیرانی

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: در مرحله نخست، با پیشکسوتان، فعالان باسابقه و چهره‌های تأثیرگذار بخش خصوصی و دولتی که برخی از آنان بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت در صنعت کشتیرانی دارند، گفت‌وگو شده و اسناد و تصاویر تاریخی در اختیار آنان گردآوری شده است.

پل‌مه ادامه داد: اطلاعات به‌دست‌آمده پس از بررسی، مستندسازی و راستی‌آزمایی، در قالب مجموعه‌ای شامل اطلاعات ۹۰ نفر از فعالان و پیشکسوتان این صنعت تدوین شده که امشب از آن رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مجموعه بخشی از تاریخ صد سال اخیر کشتیرانی ایران را روایت می‌کند، تصریح کرد: هدف ما بررسی روند شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های کشتیرانی، شناخت توانمندی‌های بخش خصوصی و دولتی و ارزیابی جایگاه ایران در رقابت‌های منطقه‌ای و عملیات تجاری دریایی است.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تأکید کرد: در این طرح تلاش شده نقش افراد تأثیرگذار در توسعه صنعت کشتیرانی شناسایی و روایت‌های تاریخی با اسناد قابل اتکا تطبیق داده شود تا مجموعه‌ای معتبر برای استفاده پژوهشگران، فعالان اقتصادی و نسل‌های آینده فراهم شود.

پل‌مه ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مراحل بعدی این طرح و انتشار عمومی مجموعه، زمینه شناخت بهتر تاریخ و ظرفیت‌های صنعت کشتیرانی ایران فراهم شود.