به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با بهره برداری از هشت اتوبوس برقی جدید ناوگان اتوبوس برقی کلانشهر اراک به ۷۰ اتوبوس و نیمی از این ناوگان رسید.

سخنگوی دولت در مراسم راه اندازی هشت دستگاه اتوبوس جدید در اراک با ابراز خوشحالی از ایجاد فضا و هوای با آلانیدگی کمتر گفت با حرکت این اتوبوس‌ها تلاش‌ها برای کاهش الودگی هوا شتاب می‌گیرد.

فاطمه مهاجرانی گفت با این اقدام اراک از نظر نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از رتبه دو رقمی به رتبه سوم کشور رسید.

استاندار مرکزی هم با بیان اینکه اراک از نخستین مراکز استان کشور است که توانسته با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری، نیمی از ناوگان اتوبوسرانی خود را به اتوبوس‌های برقی اختصاص دهد، گفت: این اقدام در مسیر کاهش آلودگی هوای این شهر است.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه اتوبوس‌های دیزلی از منابع آلاینده شهری به شمار می‌رود، گفت: جایگزینی آنها با وسایل نقلیه برقی می‌تواند به بهبود کیفیت هوای شهر کمک کند.

علیرضا محمودی شهردار اراک هم با بیان اینکه اراک در زمینه برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی از شهر‌های پیشتاز کشور است گفت شهرداری توسعه کلانشهر اراک را همزمان با کاهش الودگی هوای این شهر دنبال می‌کند.

او گفت: با بهره برداری از اتوبوس‌های برقی جدید ایستگاه شارژ برقی این اتوبوس‌ها به چهار مگاوات ارتقاء یافته و راه اندازی شد.

محمدحسین ساده وندرییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک هم با بیان اینکه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اراک گام‌های بلندی برداشته شده است گفت ما در این مقطع متوقف نشده و تلاش‌ها برای نوسازی هر چه بیشتر ادامه می‌یابد.

همزمان با روز اراک و با حضور جمعی از اراکی‌های مقیم استان‌های مختلف کشور و سخنگوی دولت که فرزندی از اراک است، یکی از بزرگترین مدارس اوتیسم کشور که توسط یکی از خیرین اراک ساخته شده راه اندازی شد.

در این مراسم فاطمه مهاجرانی با بیان اینکه استان مرکزی از استان‌های مهم دارای خیر و نیکوکار است، گفت: در کنار همت خیرین دولت هم بودجه ساخت مدارس ویژه کودکان با نیاز‌های ویژه را با وجود تنگنا‌ها اقتصادی، ۱۰۰ درصد افزایش داد.

وی با بیان اینکه توجه به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و به خصوص طیف اوتیسم از اولویت‌های مهم است افزود در شرایط و صحنه‌های مختلف هم این خیرین و مردم هستند که کشور را حفظ کردند و زمینه ساز پیشرفت سرزمین خود هستند.

مدرسه اوتیسم اراک با هزار و دویست میلیارد ریال اعتبار توسط محمدمهدی همتی از خیرین اراک ساخته شده است.

این بنا دارای هزار و ۸۵۰ متر مربع وسعت است.

در ادامه حضور سخنگوی دولت در اراک و به مناسبت روز اراک جشنواره و آیین شکرگزاری برداشت انگور هزاوه برپا شد.

در این مراسم که با حضور مردم و شخصیت‌های ممتاز هزاوه برپا شد استاندار مرکزی با بیان اینکه روستای هدف گردشگری هزاوه با پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری و پرورش شخصیت‌های برجسته‌ای همچون امیرکبیر، بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی استان مرکزی و ایران است.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه استان مرکزی با داشتن دو درصد وسعت کشور، اما سهم ارزشمندی در تامین نیاز‌های کشاورزی کشور نیز دارد، گفت: این خطه همواره شخصیت‌هایی را تحویل کشور داده که از این آب و خاک در سطح کلان آن حفاظت کردند، چون امام راحل و امیرکبیر.

فاطمه مهاجرامی سخنگوی دولت هم در مصاحبه‌ای با بیان اینکه نام گذاری ایام به نام شهر‌ها فرصتی برای نشان دادن ظرفیت‌های گردشگری مناطق رد سطح ملی است، گفت: نام‌گذاری روز‌هایی به نام استان‌ها و شهر‌های کشور فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف ایران است و دولت تلاش می‌کند با حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود، مسیر توسعه و پیشرفت مناطق را هموار کند.

وی با اشاره به حضور در جشنواره انگور هزاوه گفت حضور در کنار مردم این منطقه با هدف قدردانی از تلاش‌ها و زحمات آنان و اعلام آمادگی دولت برای کمک به رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید انجام شده است.

سخنگوی دولت همچنین در جمع هزاوه‌ای‌ها با بیان ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و اجرای قانون در کشور گفت: ایران امروز برای عبور از بزنگاه‌های پیش‌رو همچنان به اتحاد ملی و ایستادگی در مسیر آبادانی و استقلال نیاز دارد.