معاون پژوهشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم از ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به دانش‌آموزان و والدین از طریق خط ملی ۱۵۷۰ خبر داد و گفت: این سامانه به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی، آماده رسیدگی به مشکلات تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی دانش‌آموزان و کمک به ارتقای سلامت روان آنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمد نجفی‌زاده، معاون پژوهشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به فعالیت خط ملی ۱۵۷۰ گفت: این سامانه با هدف حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌ها، بستری برای طرح مسائل، مشکلات، چالش‌ها و بحران‌های مرتبط با دوران دانش‌آموزی فراهم کرده است.

وی افزود: دانش‌آموزان و والدین می‌توانند برای دریافت راهنمایی و کمک در زمینه مشکلات تحصیلی، مسائل اجتماعی و چالش‌های خانوادگی با خط ملی ۱۵۷۰ تماس بگیرند و از خدمات مشاوره‌ای این سامانه بهره‌مند شوند.

نجفی‌زاده با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت روان دانش‌آموزان تصریح کرد: رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های دانش‌آموزی و فراهم کردن زمینه دریافت مشاوره و حمایت به‌موقع، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر ارتقای سلامت روان و بهبود شرایط تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم خاطرنشان کرد: استفاده از خدمات خط ملی ۱۵۷۰ رایگان است و این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در اختیار دانش‌آموزان و والدین قرار دارد تا بتوانند در زمان نیاز، مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و برای مواجهه با آن‌ها راهنمایی دریافت کنند.

وی در پایان بر اهمیت آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها از ظرفیت‌های مشاوره‌ای آموزش و پرورش تأکید کرد.