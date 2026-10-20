وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر به اشغال بخش‌های بیشتری از خاک لبنان و عقب‌نشینی نکردن از اراضی اشغالی این کشور تهدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد که این رژیم آماده است حملات بیشتری به دو منطقه النبطیه و لیتانی در جنوب لبنان انجام دهد و ساکنان آن را تخلیه و آن مناطق را به منطقه امنیتی ملحق کند.

کاتس تهدید کرد: هرگونه تیراندازی یا پرتاب پهپاد به سمت اسرائیل با پاسخ شدید مواجه خواهد شد و ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار خواهد گرفت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر حزب‌الله به هر گونه حمله ایران به اسرائیل بپیوندد، ضربه سختی دریافت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: ارتش اسرائیل تا زمانی که حزب‌الله در سراسر لبنان خلع سلاح نشده است، از منطقه امنیتی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.