معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح دوستدار سالمند در خرم‌آباد ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان لرستان با اشاره به ارائه گزارش نهایی برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی محیط دوستدار سالمند در خرم‌آباد گفت: این طرح به پیشنهاد دبیرخانه شورای ساماندهی امور سالمندان تهیه شده و در آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها، اهداف راهبردی و طرح‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به آمار‌های ارائه‌شده در این نشست افزود: از جمعیت حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری لرستان، حدود ۲۴۰ هزار نفر، معادل ۱۲.۵ درصد جمعیت استان، بالای ۶۰ سال سن دارند؛ آماری که ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های این گروه جمعیتی را نشان می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه وضعیت سالمندی در خرم‌آباد نیز نیازمند توجه ویژه است، گفت: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده در جلسه، حدود ۶۷ هزار نفر از جمعیت خرم‌آباد را سالمندان تشکیل می‌دهند و حدود ۱۳ درصد جمعیت این شهر در گروه سنی بالای ۶۰ سال قرار دارند.

پورعلی با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به الزامات شهر دوستدار سالمند افزود: بر اساس شاخص‌های مطرح‌شده در این نشست، قرار گرفتن سهم سالمندان در محدوده ۷ تا ۱۴ درصد جمعیت، نشان‌دهنده ورود جامعه به مرحله سالمندی و ضرورت آمادگی برای تحولات جمعیتی پیش‌رو است.

وی با اشاره به پیش‌بینی مجموعه‌ای از راهبرد‌ها و طرح‌های اجرایی در این برنامه گفت: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مأموریت‌های خود، برای بهبود شرایط زندگی سالمندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات شهری اقدام کنند. همچنین نهاد‌های حاکمیتی وظیفه دارند هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را با جدیت دنبال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر شهر‌ها و استان‌ها در زمینه مناسب‌سازی محیط شهری و ارائه خدمات به سالمندان تأکید کرد و گفت: بازدید از الگو‌های موفق می‌تواند زمینه استفاده از راهکار‌های عملی و مؤثر را در اجرای برنامه شهر دوستدار سالمند فراهم کند.

وی در ادامه از پیش‌بینی سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: دستگاه‌هایی که در اجرای طرح‌ها و تسهیل ارائه خدمات به سالمندان عملکرد مطلوب‌تری داشته باشند، بر اساس نتایج ارزیابی‌ها از آنها قدردانی خواهد شد.