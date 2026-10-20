تیم فولاد سیرجان فردا در نخستین دیدار خود، در لیگ برتر والیبال کشور، به مصاف تیم تهران بیشه چمستان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فصل جدید مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران (لیگ برتر) با شرکت ۱۶ تیم و در قالب دو گروه هشت‌تیمی از فردا چهارشنبه ۲۹ مهرآغاز خواهد شد.

تیم‌ها در مرحله مقدماتی به‌صورت دوره‌ای و در دیدار‌های رفت‌وبرگشت مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و در پایان این مرحله، هر ۱۶ تیم به مرحله پلی‌آف راه پیدا می‌کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در دو گروه زیر تقسیم شده‌اند:

گروه اول: فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال مشهد و تهران بیشه چمستان.

گروه دوم: شهداب یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، مس رفسنجان، مس سونگون تبریز و ثامن بتن قزوین.

برگزاری فصل جدید لیگ برتر در شرایطی است که رقابت‌های سال ۱۴۰۴ به دنبال حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، در نهم اسفندماه پارسال ناتمام ماند.

آخرین دیدار‌های آن دوره نیز ششم اسفندماه برگزار شده بود.

اکنون پس از حدود ۲۴۰ روز وقفه، مسابقات باشگاهی والیبال ایران از سر گرفته می‌شود تا علاقه‌مندان بار دیگر شاهد رقابت تیم‌های برتر کشور در سالن‌های ورزشی باشند.

در هفته نخست لیگ برتر، هشت مسابقه در شهر‌های سیرجان، اصفهان، اردکان، نور، یزد، تهران و رفسنجان برگزار خواهد شد.

در گروه نخست، فولاد سیرجان ایرانیان، مدافع عنوان قهرمانی سال ۱۴۰۳، در سالن گهرروش میزبان تهران بیشه چمستان است؛ تیمی که این فصل برای نخستین بار در لیگ برتر به میدان می‌رود.

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز با هدایت محمد ترکاشوند در سالن ۲۵ آبان از استقلال مشهد پذیرایی می‌کند. دو دیدار دیگر این گروه نیز میان چادرملو اردکان و رازین پلیمر و همچنین مهرگان نور و پاس گرگان برگزار خواهد شد.

در گروه دوم، شهداب یزد، نایب‌قهرمان سال ۱۴۰۳، در سالن اختصاصی خود به مصاف ثامن بتن قزوین می‌رود. پیکان تهران نیز که با ترکیبی متفاوت وارد فصل جدید شده و از مدعیان احتمالی رقابت‌ها به شمار می‌رود، در سالن پیکان‌شهر میزبان مس سونگون تبریز خواهد بود.

در دو دیدار دیگر این گروه، مس رفسنجان در سالن ۹ دی از شهرداری ارومیه پذیرایی می‌کند و صنعتگران امید در خانه والیبال تهران برابر طبیعت اسلامشهر قرار می‌گیرد؛ دیداری که به‌عنوان شهرآورد تهران نیز شناخته می‌شود.

سه تیم تهران بیشه چمستان، ثامن بتن قزوین و مس سونگون تبریز، نخستین حضورشان در لیگ برتر والیبال ایران را تجربه می‌کنند.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

گروه اول

سیرجان، سالن گهرروش: فولاد سیرجان ایرانیان – تهران بیشه چمستان

اصفهان، سالن ۲۵ آبان: فولاد مبارکه سپاهان – استقلال مشهد

اردکان، سالن شهید سلیمانی: چادرملو اردکان – رازین پلیمر

نور، سالن امام خمینی (ره): مهرگان نور – پاس گرگان

گروه دوم

یزد، سالن اختصاصی شهداب: شهداب یزد – ثامن بتن قزوین

تهران، سالن پیکان‌شهر: پیکان تهران – مس سونگون تبریز

رفسنجان، سالن ۹ دی: مس رفسنجان – شهرداری ارومیه

تهران، خانه والیبال: صنعتگران امید – طبیعت اسلامشهر