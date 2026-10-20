از پنج کاراته کای کرمانی، عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، پس از بازگشت از مسابقات جهانی کاراته لهستان در فرودگاه کرمان استقبال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،باران شادفر، ستایش قانعی فرد در بخش بانوان/، محراب خاکنشین، محمد رضایی و محمد اباذریان/ پنج نماینده کرمان در این رقابت‌ها بودند.

تیم کاتای تیمی سه نفره مردان ایران، پس از همگروهی با نماینده رژیم صهیونیستی، از حضور در رقابت‌ها انصراف داد؛ تصمیمی که، میتوان آن را جلو‌های از پایبندی به ارزشها و کسب مدال افتخار و مردانگی دانست.