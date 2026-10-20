همزمان با افتتاحِ هزارو ۵۲۰ فَضای آموزشی، در سراسر کشور/، ۱۳۷ طرحِ ورزشی، با عُنوانِ میدانِ همدلی، در مدارسِ استان، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان امروز، در آیین بهره‌برداری همزمان از طرح‌های ورزشی که در دبستان پسرانه شهدای ۳۹ ناحیه دو کرمان برگزار شد، اعلام کرد: ۱۳۷ فضای ورزشی معادل ۴۰ هزار مترمربع در مدارس استان در قالب طرح میدان همدلی همزمان با هزار و ۵۲۰ طرح ورزش دانش آموزی در سراسر کشور افتتاح شد.

شجاع رئیسی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس گفت: فراهم کردن فضاهای مناسب برای ورزش و فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان، از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همکاری و همدلی در محیط‌های آموزشی است.

بگفته وی این طرح‌ها شامل ۵۹ زمین چمن مصنوعی، ۱۱ کفپوش ورزشی روباز، ۵ کلاس درس تربیت‌بدنی و ۶۲ طرح تعمیر و بهینه‌سازی فضاهای ورزشی با هدف بهبود شرایط استفاده از امکانات موجود است.