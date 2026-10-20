فعالیت دو مرکزِ شَبانه روزیِ حفظِ قرآن و مَفاهیمِ یکساله در کرمان

دو مرکزِ شَبانه روزیِ تَخصصیِ (حفظِ قرآن کریم، و مَفاهیمِ یکساله در کرمان)، برای ِِ پرورشِ ۱۰ میلیون حافظ قرآن، از بیانات رهبرِ شهیدِ امت، فعالیت می‌کنند.