پخش زنده
امروز: -
دو مرکزِ شَبانه روزیِ تَخصصیِ (حفظِ قرآن کریم، و مَفاهیمِ یکساله در کرمان)، برای ِِ پرورشِ ۱۰ میلیون حافظ قرآن، از بیانات رهبرِ شهیدِ امت، فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مشابه این مرکز ۲۰۰ مرکز در سراسر کشور وجود دارد که دو مرکز در کرمان فعالیت میکنند و تاکنون ۴۰۰ حافظ قرآن که ۱۰۰ حافظ کل و ۳۰۰ حافظ چند جز تحویل جامعه قرآنی دادند
همچنین در این مرکز از صبح تا شب کلاسهای مختلف ازجمله قرائت تفسیر حفظ برای قرآن آموزان برنامهریزی شده و در طول یک سال آموزش را فرا میگیرند.