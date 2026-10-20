ائمه جمعه تشیع و تسنن شهرستان ریگان، در پیِ تِرور دَدمَنِشانه مادران بی دفاع، در سیستان و بَلوچستان، بر حفظِ وحدت و ایستادگی، در بَرابَرِ دُشمنان تاکید کردند.

وحدت و ایستادگی شیعه وسنی، در پیِ تِرور دَدمَنِشانه‌ی مادران بی دفاع

وحدت و ایستادگی شیعه وسنی، در پیِ تِرور دَدمَنِشانه‌ی مادران بی دفاع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ امامان جمعه تشیع و تسنن شهرستان ریگان با محکومیت شهادت دو بانوی خدمتگزار، بر حرمت زن در فرهنگ بلوچ وجایگاه والای زن در آموزه‌های اسلامی، جایگاه چادر و ضرورت حفظ وحدت و امنیت تأکید کردند.

شهادت دو بانوی خدمتگزار، نصرت افتخاری و افسانه عقیلا در سیستان وبلوچستان، بار دیگر واکنش مردم وامامان جمعه شیعه وسنی را به اقدامات تروریستی و ضرورت پاسداری از امنیت و وحدت برانگیخته است.