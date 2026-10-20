چهارمین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» با هدف تقویت بنیان خانواده و ایجاد انگیزه و مشارکت عمومی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۴ آبان‌ ۱۴۰۵ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی چهارمین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف تقویت بنیان خانواده، حمایت از اقدامات اثربخش حوزه جمعیت و ایجاد انگیزه و مشارکت عمومی در راستای اجرای این قانون برگزار می‌ شود.

رسانه‌ ها، سازمان‌ های مردم‌ نهاد، دستگاه‌ های اجرایی، شرکت‌ ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ ها می‌ توانند در این رویداد مشارکت کنند و اهداف و اولویت‌ های این فراخوان، علاوه بر جنبه‌ های تشویقی و اعطای پاداش، بر شناسایی و معرفی ظرفیت‌ های مؤثر در حوزه جمعیت نیز تمرکز دارد.

از اهداف کلان این رویداد می‌ توان به افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت موضوع جمعیت، ترویج فرهنگ تشکیل خانواده و فرزندآوری، شناسایی، معرفی و الگوسازی از تجربه‌ های موفق و الهام‌ بخش در حوزه جمعیت، ایجاد هم‌ افزایی بین‌ بخشی و حمایت از پژوهش‌ ها و نوآوری‌ های جمعیت‌ محور اشاره کرد.

ثبت نام این رویداد از طریق پایگاه اینترنتی ستاد ملی جمعیت به نشانی www.setadjamiat.ir امکان پذیر است.