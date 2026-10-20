به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست با شماری از نخبگان روشندل ایلامی اظهار کرد: ظرفیت‌های خارق‌العاده‌ای در جامعه معلولان به ویژه روشندلان وجود دارد که در صورت فراهم شدن امکانات می‌توانند در حوزه‌های گوناگون فعالیت‌های موثری ارائه دهند.

وی افزود: جامعه روشندلان از سرمایه اعتماد به نفس بالا؛ مهارت‌های ویژه و توانمندی‌های برجسته در حوزه‌هایی، چون حفظ قرآن، فناوری اطلاعات و فضای سایبری، روان‌شناسی و دیگر عرصه‌ها بهره‌مند است که در بسیاری از افراد بینا این ویژگی دیده نمی‌شود.

استاندار ایلام گفت: دیدن بخشی از زندگی افراد است؛ اما توانستن مهم‌تر است که خوشبختانه روشندلان استان این توانستن را به خوبی مشق کرده و به اجرا درآورده‌اند.

کرمی تاکید کرد: مناسب‌سازی فضای محیطی شهر‌ها برای تردد جامعه روشندلان خواسته‌ای به حق و ضروری است، ولی آن گونه که باید در این جهت حرکت نکرده‌ایم.

وی اضافه کرد: باید بخشی از فضای شهری را برای رفت‌وآمد آسان روشندلان مشخص و مهیا کنیم تا بتوانند با آرامش در کنار یکدیگر بنشینند و تجربه‌ها و توانمندی‌های خود را تبادل کنند.

استاندار ایلام توضیح داد: باید تمرکز خود را بر انجام کار‌های خاص و اثرگذار برای این جامعه هدف بگذاریم و هزینه‌ها را خرد نکنیم.

کرمی در ادامه بخش زیادی از موفقیت‌های روشندلان را مرهون زحمات خانواده‌های آنان دانست که با همه مشکلات و تنگنا‌ها افرادی توانمند را به جامعه تحویل می‌دهند.

استاندار ایلام تاکید کرد: باید با هم‌فکری، مسیری درست برای خدمت به جامعه روشندلان ترسیم کرد تا بخشی از دغدغه‌های آنان کاهش یافته و رضایتمندی‌شان افزایش یابد.

کرمی ادامه داد: معلولیت محدودیت ایجاد نمی‌کند و خداوند متعال با وجود نقص در یک حوزه در جای دیگری آن را جبران کرده است.

وی بیان کرد: روشندلان توانمندی‌های حرفه‌ای خود را اثبات کرده‌اند و اگر یک واحد مهارتی در اختیار این عزیزان قرار گیرد، به خوبی آن را اداره و ضمن سرگرمی، درآمدزایی مناسبی نیز کسب می‌کنند.

استاندار ایلام در پایان آمادگی کامل خود را برای هر گونه اقدام و همکاری در جهت خدمت به جامعه روشندلان استان اعلام کرد.

نزدیک به ۲۲ هزار نفر زیر پوشش سازمان بهزیستی استان ایلام قرار دارند که از این شمار چهار هزار و ۳۰۹ نفر را جامعه نابینایان و کم‌بینایان تشکیل می‌دهند.