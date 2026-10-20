حاجیه خانم فاطمه سلطان ریسمان سنج" مادر شهیدان والامقام عزیز و حسین سعادت نیا در شهرستان دزفول استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم فاطمه سلطان ریسمان سنج، مادر شهیدان والامقام عزیز و حسین سعادت نیا روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح آن بانوی فداکار رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک آن بانوی مؤمنه چهارشنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۱۵/۳۰ در گلزار شهیدآباد دزفول با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور دزفول برگزار خواهد شد.

پاسدار شهید حسین سعادت نیا متولد ۱۳۳۶ در ۲۳ اسفند ۱۳۷۰ به فيض شهادت نائل آمد.

بسیجی شهید عزیز سعادت نیا متولد ۱۳۴۳ در ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ و عملیات والفجر یک به شهادت رسید.

مزار مطهر این دو شهید والامقام در گلزار شهدای شهیدآباد شهرستان دزفول است.