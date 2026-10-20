به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دهیار روستای جیریای شهرستان اراک گفت بنا به اعلام مرکز ملی فرش ایران، روستای جیریا قلب تپنده فرش دستباف کشور است.

ابوالفضل جیریایی افزود روستای جیریا تنها روستایی در کشور است که دارای یک‌هزار دار قالی با ۲ هزار بافنده زن و مرد است و شعار مردم این روستا، هر خانه یک بافنده است.

وی بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات صنعت فرش کشور این است که از زنجیره قالی‌بافی حمایت لازم صورت نمی‌گیرد، امروز پشم گوسفندان کشور به عنوان یکی از مواد اصلی در کیفیت فرش، دورریز می‌شود و صنعتی وجود ندارد که پشم را به نخ تبدیل کند.

سالانه بیش از ۲۰ هزار متر مربع فرش دستباف در استان تولید می‌شود که عمده آن در خانه‌ها و بخشی در کارگاه‌های جمعی فرش دستباف است.

به گفته رئیس اداره فرش اداه کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ۷۴ کارگاه قالیبافی در استان مرکزی وجود دارد که بیشترین آنها در اراک، دلیجان، خمین، محلات، ساوه و فراهان است.

وی مجموع فرش بافان استان را بیش از ۱۴ هزار نفر دانست.

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