«سیدعاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در خلال سفر خود به تهران، با «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده ارتش پاکستان، بعد از ظهر امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در صدر هیئتی دیپلماتیک به منظور گفت‌و‌گو و رایزنی با مقامات ایران، وارد تهران شد.

روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای، روند‌های دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه و نیز موضوعات بین‌المللی مهمترین محور‌های گفت‌و‌گو‌های منیر با مقامات ایران خواهد بود.

عاصم منیر از زمان آغاز میانجی‌گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است. وی در آخرین حضور خود (دوم شهریور امسال) با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

این پنجمین بازدید رسمی فرمانده ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از آغاز آتش‌بس جنگ تحمیلی علیه کشورمان محسوب می‌شود.