پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی استان قزوین در نشست با آیت‌الله مظفری، مهم‌ترین مشکلات خود از جمله دغدغه‌های معیشتی، کمبود زیرساخت‌ها و موانع شغلی را مطرح کردند؛ نشستی که در آن نماینده ولی‌فقیه ورزش را از مصادیق تقوا و مایه تقویت جامعه اسلامی دانست و بر لزوم رفع مشکلات آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست صمیمی پیشکسوتان، قهرمانان و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان قزوین با آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان، با محوریت بررسی مطالبات جامعه ورزش، توسعه زیرساخت‌ها و رفع دغدغه‌های معیشتی ورزشکاران برگزار شد.

در این نشست، ورزشکاران و نمایندگان رشته‌های مختلف به بیان بی‌پرده مطالبات و مشکلات خود پرداختند. خانم نجفی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ورزش جوانان و نیاز به حمایت مسئولان برای تربیت نسلی سالم سخن گفت و خانم رسولی، مادر والیبال استان، بدون درخواست شخصی در جلسه حضور یافت.

همچنین خانم قفلی، داور جهانی هندبال، خواستار افزایش تعداد سالن‌های ورزشی در مرکز و شهرستان‌ها و بهبود نظافت و بهسازی محیط‌های ورزشی شد. خانم صالحی، داور و مربی جهانی والیبال نیز دغدغه‌های معیشتی، شغلی، بیمه و درمان ورزشکاران حرفه‌ای، کمبود امکانات و سالن‌های ویژه بانوان و حفظ شأن پیشکسوتان را مطرح کرد. در ادامه، خانم خدابنده لو، نایب‌قهرمان آسیا در رشته کبدی، از کمبود تاتمی برای تمرینات گلایه کرد.

آقای خسته بند، رئیس هیئت ورزش‌های باستانی، بر ضرورت مهیاسازی شرایط اشتغال و درآمد برای ورزشکاران تأکید کرد و علیرضا قورچی‌بیگی، رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان، با اشاره به سهم ناچیز این ورزشکاران از سالن‌های ورزشی، نسبت به پدیده «سیاست‌زدگی در ورزش استان» هشدار داد.

آقای نوروزی، قهرمان دو و میدانی، شرایط اقتصادی ورزشکاران را نامساعد خواند و نسبت به واگذاری مجموعه ورزشی شقایق به آقایان و ممنوعیت ورود بانوان اعتراض کرد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به ورزشکاران سرطانی و پیوند اعضا و فراهم‌سازی فضای تمرینی متناسب با شرایط ویژه آنها شد.

طاهرخانی، پیشکسوت رسانه و ملقب به پدر ورزش تاکستان با ۶۰ سال سابقه، بر لزوم حمایت از فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی استان با کمک گرفتن از صنایع تأکید کرد.

آقای چگینی، قهرمان آسیا و سرپرست تیم ملی بوکس، نیز تأمین سالن تمرین، شغل و شرایط میزبانی مسابقات بوکس را خواستار شد.

آقای جوادی، پیشکسوت دو و میدانی، بر اهمیت تجلیل از پیشکسوتان و مهدی چگینی، مشاور رسانه‌ای اداره‌کل، بر راه‌اندازی صندوق ورزشی و برندینگ ورزش استان با استفاده از چهره‌های شاخص تأکید کردند.

پاسخ مدیرکل ورزش و جوانان به مطالبات

در ادامه این نشست، علی شایی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، برگزاری این نشست‌ها را مایه قوت قلب ورزشکاران دانست و با تأکید بر اینکه توقعات جامعه ورزش به‌حق است، افزود: ورزش تاثیرپذیرترین موضوع در حوزه اقتصاد است.

وی با اشاره به کسب ۴ مدال نقره در بازی‌های آسیایی، به تشریح اقدامات پرداخت و گفت: پیگیری اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، بهره‌گیری از ظرفیت سالن‌های سایر دستگاه‌های اجرایی، پوشش قهرمانان فراملی در صندوق قهرمانان و پیگیری بیمه ورزشکاران از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام است.

ورزش از مصادیق تقوا و مایه تقویت جامعه اسلامی است

در بخش پایانی نشست، آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، با اشاره به طرح موضوع ورزش به عنوان مصادیق تقوا در خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت هفته تربیت بدنی، اظهار داشت: تلاش برای حفظ تندرستی، افزایش قوا و نشاط جامعه اسلامی از مصادیق بارز تقواست و اسلام همواره بر اهتمام به ورزش تأکید کرده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و توصیه‌های ایشان به ورزش، جامعه ورزشی را بسیار قابل احترام خواند و تصریح کرد: مشکلات و دغدغه‌های مهم به‌ویژه دغدغه‌های اقتصادی ذهن ورزشکاران را درگیر کرده است که این مسائل را با جدیت برای تقویت امکانات و حمایت از جامعه ورزشی استان پیگیری خواهم کرد.