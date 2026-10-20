نایب‌رئیس بانوان فدراسیون گلف با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه برای توسعه گلف در کشور، گفت: در این مسیر، موضوع زیرساخت‌ها، توسعه فعالیت بانوان و ترسیم مسیر قهرمانی ورزشکاران باید به‌صورت جداگانه و هدفمند دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نایب‌رئیس فدراسیون گلف روز سه شنبه در مجمع عمومی هیأت گلف استان زنجان، با تأکید بر جایگاه مجامع سالانه و انتخاباتی هیات‌های ورزشی گفت: مجامع، مرجع تصمیم‌گیری و تعیین مسیر فعالیت هر رشته ورزشی هستند و باید از این فرصت برای طرح مسائل، پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در راستای توسعه ورزش بهره برد.

ضرورت افزایش ورزشکاران فعال و توسعه استعدادیابی در زنجان

افشار با اشاره به کمبود تعداد بازیکنان فعال گلف، به‌ویژه در رده سنی زیر ۱۸ سال در استان زنجان، بر ضرورت تقویت برنامه‌های استعدادیابی و ارتقای سطح آموزش تأکید کرد و گفت: با توانمندسازی مربیان و داوران و شناسایی استعداد‌های مستعد، می‌توان زمینه توسعه پایدار این رشته ورزشی را فراهم کرد.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه فدراسیون از ورزش بانوان و استعدادیابی در میان دختران و پسران در رده‌های سنی پایه، تصریح کرد: توسعه‌محوری، سرمشق و سرلوحه فعالیت‌های فدراسیون گلف است و برنامه‌های این مجموعه با هدف گسترش رشته و شناسایی ظرفیت‌های جدید دنبال می‌شود.

توسعه گلف تنها به زیرساخت محدود نمی‌شود

نایب‌رئیس فدراسیون گلف، تعداد ورزشکاران این رشته در استان زنجان را متناسب با ظرفیت‌های موجود ارزیابی نکرد و افزود: موفقیت در ورزش صرفاً به برخورداری از زیرساخت‌ها وابسته نیست، بلکه برنامه‌ریزی خلاقانه، استفاده بهینه از امکانات موجود و اجرای طرح‌های هدفمند نیز نقش مهمی در رشد و توسعه رشته‌های ورزشی دارد.

افشار در پایان با تأکید بر حمایت فدراسیون از توسعه زیرساخت‌های گلف در استان زنجان گفت: با برنامه‌ریزی اصولی، افزایش مشارکت علاقه‌مندان و تقویت روند استعدادیابی می‌توان زمینه رشد این رشته و افزایش شمار ورزشکاران فعال استان را فراهم کرد.