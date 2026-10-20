به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری با اشاره به کشف یک انبار انواع نهاده‌های دامی و خوراکی قاچاق در قم گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم در معیت عوامل اداره جهاد و کشاورزی قم حین گشت زنی در سطح شهر، به یک انبار مشکوک برخوردند و به منظور بررسی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی بعمل آمده از انبار مذکور، ۳۵ تن ذرت و ۱۰ تن سویا دامی قاچاق و فاقد هر گونه مجوز کشف که در ادامه یک نفر متهم به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل و پرونده در این رابطه تشکیل شد.

سردار نصیری افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه حدود ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.