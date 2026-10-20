نماینده ولی فقیه در خوزستان در پیامی درخصوص ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان خطاب به رئیس جمهور این کشور گفت:احترام به هویت اسلامی جامعه، نه امتیازی اعطایی از سوی حکومت، بلکه ضرورتی برخاسته از حقوق انسانی و مقتضای عدالت و مسئولیت حکمرانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در بخشی از این پیام افزود:از منظر تعالیم اسلامی، عفاف و حجاب از شعائر و ارزش‌های دینی به شمار می‌روند و پاسداشت آنها مستلزم احترام به ایمان و اراده آگاهانه افراد است.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حفظ کرامت انسانی، احترام به آزادی وجدان و صیانت از حقوق دینی شهروندان، از اصول بنیادین حکمرانی مسئولانه است. بر همین اساس، هرگونه اعمال فشار یا اجبار بر زنان مسلمان برای کشف حجاب، اقدامی غیرقابل‌قبول و مغایر با حرمت باور‌های دینی و حقوق مشروع آنان است.

خطاب به آقای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، تأکید می‌کنیم که هیچ مصلحت سیاسی یا ملاحظه حکومتی نمی‌تواند توجیه‌گر تعرض به اعتقادات دینی مردم و سلب حق انتخاب پوشش از زنان مسلمان باشد. احترام به هویت اسلامی جامعه، نه امتیازی اعطایی از سوی حکومت، بلکه ضرورتی برخاسته از حقوق انسانی و مقتضای عدالت و مسئولیت حکمرانی است.

از منظر تعالیم اسلامی، عفاف و حجاب از شعائر و ارزش‌های دینی به شمار می‌روند و پاسداشت آنها مستلزم احترام به ایمان و اراده آگاهانه افراد است. همان‌گونه که تحمیل یک عقیده پذیرفتنی نیست، تحمیل ترک یک باور و الزام به کنار گذاشتن نماد‌های دینی نیز نمی‌تواند با اصول آزادی وجدان و کرامت انسانی سازگار باشد.

ما با صراحت، هرگونه اجبار به کشف حجاب و محدودسازی حقوق دینی زنان مسلمان را محکوم می‌کنیم و از دولت جمهوری آذربایجان انتظار داریم با پایبندی به تعهدات حقوقی و اصول احترام متقابل، زمینه صیانت از آزادی‌های دینی و رعایت حقوق شهروندان را فراهم سازد.

عزت ملت‌ها در گرو احترام به ایمان و هویت آنان است؛ اقتدار حکومت نیز نه در محدود ساختن باور‌های مردم، بلکه در پاسداری عادلانه از حقوق و کرامت ایشان تجلی می‌یابد.

والسلام علی من اتبع الهدی

سید محمدنبی موسوی‌فرد

نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز