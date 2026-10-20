رزمایش تخصصی و میدانی مدیریت بحران و واکنش سریع ریلی با محوریت شبیه‌سازی خروج واگن از خط، مهار حریق گسترده و ایمن‌سازی مخازن حامل کالای خطرناک، در ایستگاه راه آهن زاگرس شهرستان اندیمشک استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر، مدیرکل راه‌آهن زاگرس با بیان اینکه این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و انتظامی، کاهش زمان واکنش در دقایق طلایی و تقویت فرماندهی واحد در شرایط اضطراری به اجرا درآمد، بر ضرورت آمادگی مستمر برای مواجهه با سوانح ریلی تأکید کرد و برگزاری چنین رزمایش‌هایی را دارای نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های ریلی منطقه دانست.

وی افزود: در این رزمایش، یکی از سناریوهای پیچیده شرایط اضطراری ریلی، شامل خروج واگن از خط، وقوع حریق گسترده و ضرورت ایمن‌سازی مخازن حامل کالای خطرناک، به‌صورت میدانی شبیه‌سازی شد تا میزان آمادگی نیروها، سرعت واکنش و هماهنگی عملیاتی دستگاه‌های مشارکت‌کننده مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیروزفر اظهار کرد: اجرای این برنامه، اهمیت تعامل بین‌بخشی، تقسیم دقیق مسئولیت‌ها و استقرار فرماندهی واحد حادثه را بیش از پیش نمایان و از همکاری و تلاش مجموعه‌های تخصصی راه‌آهن زاگرس، آتش‌نشانی شهرداری، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس ۱۱۵ و پلیس راه‌آهن زاگرس قدردانی کرد.

مدیر کل راه آهن زاگرس استمرار این تمرین‌ها را دارای نقش مؤثری در ارتقای سطح آمادگی و توان پاسخ‌گویی در برابر حوادث احتمالی دانست.